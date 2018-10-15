الكرملين: ترامب لم يتهم بوتين «مباشرة» بالتورط في اغتيالات

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن «تصريحات الرئيس الأميركي ترامب لاتعتبر اتهاما مباشرا للرئيس الروسي بوتين بتنفيذ اغتيالات».

وتأتي التصريحات الروسية بعد أن سُئل ترامب في برنامج «60 دقيقة» على محطة «سي بي إس» أمس الأحد «هل توافق أن فلاديمير بوتين متورط في اغتيالات؟ في حالات تسمم؟»، ليجيب الرئيس الأمريكي «ربما هو متورط، نعم».

وتصر روسيا على أن الشخصين اللذين تتهمهما بريطانيا بالوقوف خلف محاولة تسميم الجاسوس الروسي البريطاني سيرجي سكريبال وابنته مواطنان عاديان.

واتهمت السلطات البريطانية الرجلين بمحاولة اغتيال سكريبال وابنته يوليا بغاز الأعصاب نوفيتشوك المصنع في الحقبة السوفيتية، في مارس 2018 في مدينة سالزبري بجنوب غرب انجلترا.

وندّد الكرملين بأي محاولة لربط الأحداث في سالزبري بالرئيس بوتين، وأكد بيسكوف أنه «لا توجد اتهامات ضد الرئيس الروسي مدعومة بأية حجج على الاطلاق، ولا يوجد دليل على ذلك».