العين يهزم الظفرة ويتصدر مجموعته بكأس الخليج العربي

تصدر فريق العين المجموعة الثانية من كأس الخليج العربي لكرة القدم بعد فوزه على الظفرة 1 /صفر في المباراة التي جرت اليوم الاثنين باستاد طحنون بن محمد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات.

وسجل المهاجم البرازيلي كايو فرنانديز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27.

ورفع العين رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب متفوقا على النصر بفارق الأهداف وتجمد رصيد الظفرة عند أربع نقاط في المركز الرابع.

وبدأت المباراة سريعة وتبادل الفريقان الاستحواذ على الكرة، ولكن كان أول تهديد على المرمى من نصيب الظفرة عبر تسديدة قوية من البرازيلي ديجو ريجوناتو في الدقيقة السادسة ورد العين بتسديدة قوية على مرمى الظفرة من البرازيلي كايو فرنانديز في الدقيقة 20.

وعاد كايو ليهدد دفاعات الظفرة مجددا، ونجح هذه المرة في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 27، بعد هجمة منظمة مشتركة بينه وبين سعد خميس الذي مرر عرضية سددها كايو لتسكن شباك خالد السناني.

واستحوذ العين على الكرة في معظم فترات الشوط الأول، واستمر تهديد كايو لمرمى المنافس وكاد أن يحرز الهدف الثاني في الدقيقة 37 ولكن السناني أنقذ مرماه ببراعة.

بدأ العين الشوط الثاني بالضغط على دفاعات الظفرة بقيادة كايو الذي راوغ وحاول صنع فرص لتعزيز الهدف ، وسدد محمد خلفان على مرمى الظفرة في الدقيقة 54، وبعدها بأربع دقائق سدد كايو من ضربة ثابتة ولكن التسديدتين لم تعرفا الطريق إلى الشباك.

وحاول الفريقان هز شباك الاخر لكن صافرة الحكم سبقت الجميع لتنتهي المباراة بفوز العين بهدف وحيد.