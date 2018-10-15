كشف الفنان الشاب إسلام إبراهيم، عن تفاصيل تقديمه لبرنامج «أقوى أم في مصر»، على قناة الحياة، قائلًا إنها تجربة جديدة تمامًا، بالنسبة لمسيرته الفنية السابقة.



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد: «مرعوب وخايف جدًا، لأنه مش برنامج معتمد على التمثيل، في برنامج SNL بالعربي، كنت بستخبى جوة الشخصية، إنما ده طالع أنا»، معبرًا عن تمنيه أن تكون تجربة جيدة.



وذكر أن خطوات مسيرته الفنية ليست كثيرة، لكنه يختار جيدًا الأعمال التي يشارك فيها، كي يكون فخورًا بها، وتساهم في إسعاد الجمهور، متابعًا أن اختياره لتقديم هذا البرنامج جاء من خلال حلقته مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها صاحبة السعادة.



كانت قناة الحياة قد طرحت منذ أيام البوستر الرسمي لبرنامج «أقوى أم في مصر»، والذي من المنتظر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة.



