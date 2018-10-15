البرلمان يستعرض جهود مصر فى مكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان فى جنيف

جهود مكثفة لمجلس النواب لجذب الاستثمارات الفرنسية والألمانية

«عبدالعال» ناقش مع المجموعة العربية والإسلامية اتخاذ موقف موحد لوقف اعتماد أى قرارات متعلقة بحقوق المثليين

عابد: 5 ملايين لاجئ يتمتعون بالحرية والتعليم والصحة والعمل اللائق



نشاط دولى مكثف لمجلس النواب، شهدته الفترة الأخيرة خلال زيارة رئيس المجلس على عبدالعال إلى فرنسا، الأسبوع الماضى، ورئاسته للوفد البرلمانى المشارك فى اجتماعات الجمعية الـ 139 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، وكذلك زيارة رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان علاء عابد إلى ألمانيا على رأس وفد البرلمان العربى قبل يومين، لبحث عدد من القضايا محل اهتمام نواب البرلمان.

أحد هذه اللقاءات كان لرئيس مجلس النواب على عبدالعال، مع جيرارد لارشيه رئيس مجلس الشيوخ الفرنسى، والذى حرص خلاله «عبدالعال» على نقل الصورة كاملة عن مصر واستعراض جهودها فى مكافحة الإرهاب، وجهود الإصلاح الاقتصادى والسياسى والاجتماعى، مؤكدا سعى مصر لتحقيق موازنة بين حاجتها للتعامل مع خطر الإرهاب والتطرف الدينى فى إطار من احترام لحقوق الإنسان، مشددا على استعادة مصر لاستقرارها وإسهامها فى تحقيق استقرار المنطقة.

كما أشار عبدالعال، إلى جهود الحكومة فى مجال الإصلاح الاقتصادى والارتقاء ببيئة الأعمال والاستثمار وتدشين المشروعات التنموية العملاقة، وترجمت إلى مؤشرات أولية لتعافى الاقتصاد مثل زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، داعيا الجانب الفرنسى إلى توجيه المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية الواعدة، خاصة المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا حرص مصر على تذليل جميع العقبات أمام الشركات الفرنسية وتيسير تواجدها فى السوق المصرية، كما دعا إلى عودة التدفق السياحى الفرنسى إلى مصر لسابق مستوياته المعهودة.

كما شارك رئيس مجلس النواب فى الاجتماع التشاورى للمجموعة العربية على هامش الاتحاد البرلمانى الدولى، وتطرق الاجتماع إلى تبادل الآراء حول الإصلاحات المطروحة على النظام الأساسى للاتحاد البرلمانى الدولى، والموضوع المرفوض عربيا وإسلاميا والمطروح على جدول أعمال اللجنة المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان ويتعلق بـ «المثليين»، حيث تمت مناقشة آلية اتخاذ موقف موحد لوقف اعتماد أية قرارات من الجمعية بخصوص هذا الموضوع.

وبشكل مفصل تحدث النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، خلال لقاء مائدة مستديرة نظمته جمعية الصداقة الألمانية ــ العربية فى برلين، عن الوضع النيابى فى مصر والإنجازات التى حققتها الدولة فى الأعوام الخمسة الأخيرة وعلى رأسها استكمال بناء مؤسسات الدولة ووضع دستور إلى جانب عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، بما أسفر عن انتخاب أكبر برلمانات مصر تمثيلا والذى يضم 163 نائبا من الشباب و90 نائبة.

وكان لجهود مصر فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب فى المنطقة جانب كبير من حديث «عابد»، الذى استعرض وضع الحريات وحقوق الإنسان فى مصر فى وقت تحارب فيه الدولة الإرهاب، خلال لقائه نائبة رئيس البونسدتاج الألمانى بترا باو، وتسليط الضوء على الجهود الضخمة التى تبذلها مصر بشأن استضافة 5 ملايين لاجئ من الدول العربية والإفريقية الشقيقة، مؤكدا حصول اللاجئين فى مصر على نفس الخدمات التعليمية والصحية وفرص العمل اللائق التى يحصل عليها المصريون.

وفى الجانب الاسثتمارى، تحدث «عابد»، خلال اجتماع لمجلس السفراء العرب فى ألمانيا عن الإنجازات التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية فى المجالات التجارية والاقتصادية ودور مجلس النواب فى توفير البنية التشريعية لجذب الاستثمارات والتركيز على قطاعى التعليم والصحة.