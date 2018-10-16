وزير خارجية البحرين يدعو إلى مقاطعة شركة أمريكية بسبب قضية خاشقجي

دعا وزير خارجية البحرين إلى مقاطعة شركة خدمات النقل الذكي الأمريكية "أوبر تكنولوجيز"، بعد إعلان رئيسها التنفيذي "دارا كوسروشاهي" عدم المشاركة في مؤتمر استثمار بالمملكة العربية السعودية حليفة البحرين.



كان "كوسروشاهي" ضمن مجموعة من رؤساء شركات عالمية كبرى قد أعلنوا عدم مشاركتهم في مؤتمر "مستقبل الاستثمار في السعودية"، الذي يبدأ يوم 23 كتوبر الحالي ويستمر 3 أيام، بسبب قضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي بعد دخوله قنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية يوم 2 أكتوبر الحالي.



وفي حين يدعي مسؤولون أتراك أن لديهم أدلة تؤكد أن خاشقجي المعروف بمواقفه المعارضة لحكومة السعودية قُتل داخل القنصلية، تنفي المملكة العربية السعودية هذه الادعاءات تماما، كما تنفي أي صلة لها باختفائه.



يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يستضيف مؤتمر مستقبل الاستثمار في السعودية، هو أيضا أحد أكبر المستثمرين في شركة "أوبر" حيث ذكرت تقارير أن استثماراته في الشركة بلغت 3.5 مليار دولار عام 2016.



في الوقت نفسه، فإن السعودي من المستثمرين الرئيسيين في صندوق "فيجن فاند فيكلز" التابع لشركة الاتصالات اليابانية "سوفت بنك" ومن كبار المستثمرين في "أوبر" أيضا.



وبحسب تقارير إعلامية، فإن وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد الخليفة أعاد نشر وسمين (هاشتاج) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يدعوان إلى مقاطعة "أوبر" في البحرين والسعودية.



كما دعا آخرون إلى مقاطعة أوبر والانتقال إلى التطبيق المنافس في المنطقة "كريم".