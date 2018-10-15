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«ترامب» يتوجه إلى فلوريدا لتفقد الأضرار الناجمة عن إعصار «مايكل»

واشنطن - د ب أ
نشر فى : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 10:57 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 10:57 م

توجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى فلوريدا، اليوم الاثنين، لتفقد الأضرار الناجمة عن الإعصار مايكل، حيث يستمر عدد الوفيات والمفقودين وتقديرات تكاليف إعادة الإعمار في الارتفاع.

وتسبب الإعصار، في مقتل 18 شخصًا على الأقل وفقدان العشرات، بحسب تقارير إخبارية جاءت نقلاً عن مصادر محلية.

وقال «ترامب»، إن الأولوية القصوى للحكومة هي توفير الغذاء والكهرباء والسلامة للناجين من العاصفة، التي ضربت ساحل فلوريدا الأربعاء الماضي.

وأضاف «ترامب»، أنه والسيدة الأولى ميلانيا سيقومان بجولة لتفقد الأضرار في فلوريدا، ثم يتوجهان إلى ولاية جورجيا المجاورة، التي تضررت بشدة أيضًا من الإعصار، وهو عاصفة من الفئة الرابعة عندما ضرب الساحل قادمًا من خليج المكسيك.


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