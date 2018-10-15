النيابة العامة بأسيوط: أخذ عينات من جثث الـ9 إرهابيين لتحديد هوياتهم

شهدت مستشفى أسيوط الجامعي حالة من الارتباك الشديد وتعزيزات أمنية مشددة، على خلفية قيام فريق من نيابة جنوب أسيوط -بإشراف المستشار عمرو محمود المحامي العام لنيابات جنوب أسيوط، بالتنسيق مع الطب الشرعي- أخذ عينات من 9 جثث من العناصر الإرهابية التي قتلت على يد أجهزة الأمن بأسيوط، اليوم الأحد، وقام فريق من النيابة العامة بأخذ عينة وإرسالها إلى معامل التحاليل بالقاهرة لتحديد هوية المقتولين.

كانت تحريات مباحث الأمن الوطني، بالتنسيق مع الأمن العام بأسيوط، كشفت عن وجود عناصر إرهابية بمنطقة الجبل الغربي المتاخمة لمدينة الغنايم، وعقب تقنين الإجراءات ورصد تنقلات العناصر، قامت قوة أمنية من ضباط الأمن الوطني والأمن العام والمباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن المركزي، بمداهمة مغارة المطلوبين، وعقب تبادل إطلاق الأعيرة النارية، والتي أسفرت عن مقتل 9 عناصر إرهابية.

وقال مصدر أمني رفيع، رفض ذكر اسمه، إنه تم رصد العناصر منذ شهر عقب تواجدهم بمنطقة صحراء الغنايم، مضيفا أنه تم رفع تقرير إلى مباحث الأمن الوطني وتقنين الإجراءات ورفع حركة تنقلات المطلوبين ووسائل المعيشة، وتجهيز 8 مدرعات من قوات أمن أسيوط والأمن المركزي، والتي أسفرت عن مقتل المطلوبين.

وأوضح المصدر الأمني أنه بتفتيش المغارة التي كانوا يقيمون بها والموازية لإحدى المزارع؛ تبين وجود 7 بنادق آلية وأوراق وخريطة بها طرق ومدقات داخل صحراء محافظة أسيوط، مشيرا إلى نقل جثث الإرهابيين إلى مستشفى أسيوط الجامعي.