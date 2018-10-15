استشاري صحة عامة: وفاة 5 ملايين طفل في العالم سنويا بسبب إهمال غسيل اليدين

قال الدكتور شريف حتة، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي والاجتماعي، إنه خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 2008، أعلنت تخصيص هذا العام هاما دوليا للصرف الصحي والحفاظ على البيئة، ومصادر المياه الأمنة، اليوم العالمي لغسيل اليدين،

وأضاف، في تصريح لفضائية «TEN»، مساء الاثنين، أن الأمم المتحدة في 2008، قررت أيضًا تخصيص يومًا عالميًا لغسيل اليدين، للتوعية بأهمية غسيل اليدين في الحفاظ على الصحة وتلافي العديد من الأمراض، بكل الدول ولا سيما في القرى والمناطق الريفية.

وذكر أن هناك من 3.5 إلى 5 ملايين طفل في العالم يفقدون حياتهم سنويًا بسبب إهمال غسيل اليدين، موضحًا: «أمراض الجهاز الهضمي تسبب إسهال بسبب الإصابة بميكروب عنيف، ما يؤدي إلى إصابة الطفل بالجفاف ومن ثم الوفاة، وكذلك أمراض الجهاز التنفسي، فضلًا عن ميكروبات أخرى كثيرة تصيب الطفل والإنسان العادي أيضًا لكن الأطفال أكثر تأثرًا بها بسبب ضعف مناعتهم».