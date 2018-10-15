توافق إيطالي فرنسي على استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا

أعرب وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزي ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، اليوم الاثنين، عن استعدادهما للعمل معاً من أجل إستعادة السلام والأمن في ليبيا، وذلك لما يصب في مصلحة الشعب الليبي وحقه في تقرير المصير من خلال انتخابات حرة وذات مصداقية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزيرين في العاصمة الإيطالية روما وقبل ساعات من مشاركتهما في إجتماعات وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، والتي من المقرر أن تناقش قضايا الهجرة والأوضاع في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وفنزويلا.

وذكرت وزارة الخارجية الإيطالية أن حديث ميلانيزي و لودريان "ركز بوجه خاص على المؤتمر الدولي حول ليبيا و المقرر عقدة في 12 و 13 نوفمبر القادم في مدينة باليرمو بصقلية"، موضحة أن الوزيرين أكدا على "أهمية المؤتمر كإمتداد لمؤتمر باريس الذى عُقد في مايو الماضي و جمع الفرقاء الليبيين بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون"، وفقا لوكالة "أكى" الإيطالية.

وبحسب وكالة "أسك نيوز" الإيطالية، شدد ميلانيزي ولودريان على "التفاعل المستمر والمثمر بين فرنسا وإيطاليا في التحضير لمؤتمر باليرمو والالتزام بالعمل معا لصالح تحقيق نتائج بناءة من أجل خدمة عملية تثبيت الاستقرار في ليبيا وذلك في إطار الخطة التي وضعتها الأمم المتحدة وبدعم من المجتمع الدولي".