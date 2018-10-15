ننشر تفاصيل زيارة رئيس الوزراء لبورسعيد غدا

يقوم، غدا الثلاثاء، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بزيارة لمحافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات القومية.

وسيقوم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد باستعراض تفصيلي للمشروعات الجاري تنفيذها لإحداث التنمية الشاملة والمستدامة والمخطط العمراني المتكامل لتطويرالمحافظة في مجالات وقطاعات مختلفة في الإسكان والمرافق والمصانع، والمخطط العمراني المتكامل الجاري إعداده لغرب بورسعيد.

ومن المقرر أن يتفقد الدكتور مصطفى مدبولي استعدادات تطبيق مشروع التأمين الصحي الشامل، والمبنى الإداري للجهات التي ستقوم بتنفيذ المنظومة الجديدة. كما سيتضمن برنامج الزيارة منطقة الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية والمزارع السمكية ومنطقة الأنفاق، وجولة ميدانية بمشروع الـ44 عمارة جنوب بورسعيد، والذي يعد مدينة نموذجية متكاملة لإزالة آخر منطقة عشوائية، ومحور طريق 30 يونيو، وتفقد أعمال مشروع 118 مصنعا للشباب بالمنطقة الصناعية بنطاق حي الجنوب.

كما تشمل الزيارة افتتاح سوق السمك الجديد الواقع بمنطقة القنال الداخلي بنطاق حي العرب، والذي أقيم على مساحة 16 ألفا و550 مترًا، وبه كل الإمكانات والخدمات اللوجيستية وأحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديث، إلى جانب منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، ويضم 82 محلا قطاعيا بمساحة 20 مترًا و104 محلات «سريحة» بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر، ومبنى إداري بمساحة 720 مترا، وعدة أفران للأسماك ومحالات للتنظيف.