لاعبو المنتخب السعودي : الحظ عاندنا أمام العراق

قال مصطفى ملائكة حارس مرمى المنتخب السعودي، إن الفريق كان يطمح لتحقيق الفوز خلال مباراته أمام نظيره العراقي (اسود الرافدين)، في ختام مشاركة المنتخبين في بطولة "سوبر كلاسيكو" الودية.

وتعادل المنتخبان بهدف لمثله على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض، وتقدم المنتخب العراقي عن طريق مهند علي في الدقيقة 71، قبل أن يدرك عبدالعزيز البيشي التعادل لـ "الأخضر" في الدقيقة الأخيرة.

وقال ملائكة في تصريحات عقب نهاية المباراة "كنا نطمح للفوز وأهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول، المستوى مطمئن ونملك مجموعة متماسكة ونطلب من الجماهير الوقوف مع اللاعبين".

من جانبه، اعتبر عبدالفتاح آدم لاعب المنتخب السعودي، أن نتيجة التعادل "غير مرضية بالنسبة للاعبين"، مستدركا "ولكن التعادل أفضل من الخسارة، رغم أننا كنا نبحث عن الفوز".

وأضاف "قدمنا مستويات متميزة في الشوط الثاني من المباراة، وأتمنى المزيد من التطور خلال الفترة المقبلة".