ألمانيا تتوقع استمرار مفاوضات «البريكست» عقب قمة الاتحاد الأوروبي

عقب انتكاسة المفاوضات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مطلع هذا الأسبوع، تتوقع الحكومة الألمانية استمرار المفاوضات عقب قمة الاتحاد الأوروبي المقررة نهاية هذا الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية، شتيفن زايبرت، اليوم الاثنين، في برلين: "الجميع يعلم أن الوقت يضغط للغاية".

وذكر المتحدث أنه سيجرى التحدث خلال القمة المقرر عقدها يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حول "ما توقف عنده المفاوضون وكيفية مواصلة المفاوضات"، مضيفاً أن كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه سيواصل قيادة المفاوضات وسيطلع القمة الأوروبية على آخر التطورات.

ورغم المفاوضات المكثفة، لم يحرز الوزير البريطاني لشؤون البريكست دومنيك راب وكبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه أي تقدم أمس الأحد، بشأن التوصل لاتفاقية حول خروج بريطانيا من الاتحاد، ومن أهم العقبات في طريق الاتفاقية مسألة تجنب الرقابة على الحدود الخارجية المستقبلية للاتحاد بين جمهورية أيرلندا التابعة للتكتل الأوروبي وأيرلندا الشمالية التابعة لبريطانيا.

وقال زايبرت إن الهدف يظل هو الحيلولة دون خروج بريطانيا بدون اتفاقية، وأضاف: "هذا أيضاً من مصلحة بريطانيا بالتأكيد"، مؤكداً أن مسألة الحدود بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية "شديدة الحساسية وذات أهمية محورية بالغة".