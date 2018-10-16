«الصحفيين» تنظم تأبين الزميلة هند موسى في ذكرى ميلادها

أقامت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الإثنين، تأبين الزميلة الراحلة هند موسى، رئيس القسم الفني بجريدة التحرير، والتي توفت إثر حادث سيارة أثناء عودتها من تغطية مهرجان الجونة السينمائي.

جاء ذلك بالتزامن مع ذكرى ميلاد الفقيدة، ووعرضت اللجنة فيلم تسجيلي للراحلة، أعده الزملاء بجريدة التحرير، عن حياتها المهنية، في حضور زملاءها الصحفيين، ووالدة الفقيدة واسرتها.

واقترح عضو المجلس عمرو بدر اثناء حفل التأبين إطلاق اسم الزميلة الراحلة على قاعة من قاعات النقابة، وإطلاق اسمها على لجنة القيد المقبلة، فيما اقترح عضو المجلس جمال عبدالرحيم، إطلاق جائزة باسم هند للصحافة الفنية، وذلك مناقشة مجلس النقابة خلال اجتماعه المقبل،

من جهته قال عضو المجلس حسين الزناتي، إطلاق اسم الزميلة الراحلة على انتخابات رابطة صحفيو الفن بالنقابة، والتي تنطلق الأسبوع المقبل بصفته المشرف على الشعب بالنقابة.

من جانبه اقترح عضو المجلس أيمن عبدالمجيد، إنشاء برنامج تأميني شامل على الحياة للصحفيين، يوفر تأمين للصحفيين في حالة العجز الجزئي أو الكلي، علي ان تساهم المؤسسات فيه.

فيما اقترح خالد البلشي عضومجلس النقابة السابق، بأن يتم إنشاء صندوق طوارئ للزملاء أعضاء النقابة في الحوادث والطوارئ.