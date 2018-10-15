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بالفيديو.. رونالدينيو يمارس كرة القدم فوق «الطاولة»

أحمد عبدالله
نشر فى : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 8:00 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 8:00 م

 نشر البرازيلي رونالدينيو نجم برشلونة الإسباني وميلان الإيطالي السابق، فيديو أثناء ممارسته تنس الطاولة رفقه ابنه بطريقة مختلفة، حيث أستخدم كرة القدم بدلًا من الكرة المعتادة باللعبة.

وظهر النجم البرازيلي وهو يلعب الكرة بمهارة فوق الطاولة، مع ابنه، بالرأس والقدم، وعلق: "يوم جميل مع ابني.. جيد جدًا".

 واعتزل نجم السامبا كرة القدم عام 2018، بعد مسيرة كبيرة سواء مع عدة أندية على غرار باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان وأيضا مع منتخب البرازيل.

وحقق الساحر 8 ألقاب كبرى في مسيرته سواء مع الأندية أو المنتخبات، أبرزها لقب كأس العالم 2002 مع السامبا، إلى جانب دوري أبطال أوروبا بقميص برشلونة عام 2006، كما سبق له التتويج مرتين بجائزة أفضل لاعب في العالم عامي 2004، 2005.

 


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