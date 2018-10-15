الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا تقاطع اتصالاتها ببطريركية القسطنطينية

قطعت الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، جميع اتصالاتها ببطريركية القسطنطينية في اسطنبول، وذلك على خلفية النزاع بشأن السيادة الكنسية على أوكرانيا.

وبذلك يزداد عمق الشقاق بين أهم مركزين للسلطة داخل المسيحية الأرثوذكسية.

وأعلنت قيادة الكنيسة الأرثوذكسية الروسية، اليوم الاثنين، أنه لم يعد من الممكن لها الاستمرار تحت عباءة بطريركية القسطنطينية، وذلك حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية عن لقاء للأبرشية، اليوم، في مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، اليوم الاثنين.

وكان بارثماوس الأول، بطريرك الكنيسة المسكونية في القسطنطينية، والذي يعد أعلى قيادة في الكنيسة الأرثوذكسية، قد أعلن الأسبوع الماضي تسلمه قيادة الكنيسة الأرثوذكسية المنقسمة على نفسها في أوكرانيا، كخطوة انتقالية باتجاه الاستقلال الكنسي لأوكرانيا.

يشار، إلى أن الكنيسة الأرثوذكسية في روسيا، هي أكبر كنيسة وطنية، وأنها تعتبر الكنيسة الأرثوذكسية في أوكرانيا أيضًا منذ عقود ضمن مناطق سيادتها الكنسية.