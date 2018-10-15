تعليم الأقصر يعطي وسام «الأمانة» لطالبة سلمت مبلغ مالي كبير لإدارة مدرستها

قام عبد اللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، بتكريم الطالبة آية سعدي أمين، الطالبة بمدرسة السيدة عائشة بالأقصر، وذلك لأمنتها.

وعثرت الطالبة على مبلغ مالي كبير وقامت على الفور بتسليمه لإدارة المدرسة، حيث استقبل "عمران" الطالبة آية فى مكتبه ومنحها شهادة تقدير، كما أهداها هذه الكلمات: "إلى ابنتي الأمينة الخلوقة، زادك الله جمال الخلق ووفقك للنجاح والتفوق"، تقديراً لأمانتها وأخلاقها.

وقال عمران: "آية مثالاً يحتذى به، ونموذجاً جيداً لأبنائنا يجب تشجيعه ومكافأته"، مؤكداً على أهمية تشجيع الطلاب على السلوكيات السليمة وتشجيعهم عليها، الأمر الذي يغرس فيهم الصفات الحميدة، فدور الوزارة يشمل التربية قبل التعليم.