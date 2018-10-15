رئيس مجموعة البنك الدولى: مصر رائدة فى «ريادة الأعمال وودعم الشركات الناشئة»

قال الدكتور جيم كيم رئيس مجموعة البنك الدولى: إن مصر تعد من الدول الرائدة فى مجال ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، مضيفا أن البنك يعمل على دعم القطاع الخاص، ويدعم الدول العربية فى الاستثمار فى رأس المال البشرى، بحسب بيان لوزارة الاستثمار، اليوم.

وأشار «كيم»، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى مدينة بالى الاندونيسية، إلى أهمية زيادة دعم البنك للقطاع الخاص وتشجيع الابتكار فى المنطقة العربية، داعية مؤسسة التمويل الدولية إلى ضخ المزيد من استثمارات القطاع الخاص، ودعم التكنولوجيا الحديثة والمبتكرة.

من جانبها قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يضع أولوية للاستثمار فى العنصر البشرى، لأن الأمل والمستقبل فى الشباب وهو الذى سيساهم فى زيادة النمو، مضيفة أن دعم رواد الأعمال من أولويات الحكومة المصرية خاصة من يقدمون حلولا جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات التى تواجه بلادنا، فى شتى القطاعات، مؤكدة أهمية العمل على تمكين الشباب ودعم المستثمر الصغير، وخلق منظومة متكاملة لدعم رواد الأعمال والابتكار تساعد فى تحقيق أمال وتطلعات الشباب.