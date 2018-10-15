محافظ جنوب سيناء يتفقد أعمال إنشاء ميدان الصداقة الدولية بشرم الشيخ

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تفقد محافظ جنوب سيناء، اللواء خالد فوده، الإثنين، أعمال إنشاء ميدان الصداقة الدولية بشارع السلام بجوار أيقونة السلام بشرم الشيخ.

ويتم إنشاء ميدان الصداقة الدولي على مساحة 40 ألف متر مربع، في إطار استعداد شرم الشيخ لاستقبال العديد من المؤتمرات الدولية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2018.

كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء النصب التذكاري والميدان الذي سيشمل أعلام ورموز لجميع الدول المشاركة بمؤتمر شباب العالم، وتشمل الأعمال مد طرق وإضاءة للجبال وأعمال تشجير وتجميل وإنارة؛ حيث سيكون مزارا سياحي دوليا يضاف للمزارات السياحية الدولية بمدينة شرم الشيخ.

وتفقد المحافظ، أيضا أعمال تطوير وتجميل وإنشاء أحواض زهور وممشى الدراجات وأعمدة الإنارة وإنشاء مظلات وبرجولات ومقاعد للمواطنين والزائرين بطول شارع السلام، في إطار تجميل المدينة وإظهارها بالمظهر المتميز أمام جميع وفود دول العالم المشاركة بمؤتمر شباب العالم ومؤتمر التنوع البيئي البيولوجي.