النائب طارق حسانين: لا بد من إعادة تدوير الهيكل الإداري للدولة

قال النائب طارق حسانين عضو مجلس الشعب، إن هناك تكدس في الهيكل الإداري لبعض الوزارات والجهات المعنية على حساب جهات أخرى، مشيرًا إلى وجود 6 مليون موظف في الدولة دون تغطية لكافة الأماكن الحيوية.



وأضاف في لقائه في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أمس الأحد، أن الخدمات التي تقدم في مكاتب التموين والسجلات المدنية للمواطنين غير جيدة؛ نتيجة لعدم وجود موظفين بشكل كافي، معقبًا: «هناك دولة داخل الدولة، لا بد من إعادة تدوير الهيكل الإداري للدولة؛ لتقديم خدمة جيدة للمواطنين».



وأوضح أنه يمكن الاستفادة من إعادة تدوير الموظفين داخل الهيكل الإداري في الدولة من خلال فتح المجال للورديات الثانية بدل من وردية واحدة؛ لتخفيف التزاحم عن المواطنين خاصة في المؤسسات الحيوية مثل السجل المدني، بالإضافة إلى إمكانية نقل الموظفين من إدارة لأخرى.



وتابع: «لو تم توفير بيئة عمل مناسبة للموظفين، ومرتب وحوافز أعلى هيوافق يتنقل من وزارة لأخرى بدلًا من الازدحام والتكدس»، موضحًا أنه تقدم بطلب إحاطة لوزيرة التخطيط بشأن إعادة تدوير الهيكل الإداري للموظفين في الدولة.



يُذكر ان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتمع يوم الثلاثاء الماضي، مع اللجنة العليا للإصلاح الإداري، وذلك بحضور وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتنمية المحلية؛ لبحث مشروع رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة بالتزامن مع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.





