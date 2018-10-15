الاتحاد الأوروبي يمهد الطريق أمام فرض عقوبات على روسيا بسبب استخدام سلاح كيماوي

أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي وافق على وضع إطار قانوني للسماح بفرض عقوبات على الدول التي تستخدم سلاحًا كيماويًا.

وستسمح هذه الخطوة للاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على روسيا على خلفية ما يتردد عن دورها وراء الهجوم بغاز الأعصاب على العميل الروسي المزدوج سيرجي سكريبال، وابنته في مدينة سالزبري البريطانية في مارس الماضي.

وقال الوزراء، في بيان، إنه سيتم تطبيق العقوبات على "الأشخاص والكيانات" المتورطة في استخدام أسلحة كيماوية" في أي مكان، بغض النظر عن جنسيتها أو مكانها ". كما سيتم تطبيق العقوبات على أي شخص يساعد أو يشجع على شن مثل هذه الهجمات.

وتشمل الخطوات الجديدة، إمكانية فرض حظر على السفر وتجميد الأصول وحظر توفير أي من الأفراد أو الجماعات بالاتحاد الأوروبي الأموال، لأي شخص على قائمة الأفراد والكيانات المفروض عليها عقوبات.