كينو: هدفي التسجيل في مرمى القطبين

أبدى البرازيلي ماركوس دا سيلفا "كينو" مهاجم بيراميدز تمنيه التسجيل في مرمى كل من الأهلي والزمالك، لاعتبارهما الفريقان الأكبر في مصر.

وقال كينو في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن مواجهتنا أمام الأهلي أو الزمالك ستكون ذات طابع قوي، وذلك لوجود الكثير من المساحات أثناء المباراة، وهدفي التسجيل في مرمى القطبين".

وعن مستوى الدوري المصري قال كينو: "مصر تمتلك دوري قوي، به العديد من اللاعبين يمتلكون إمكانيات رائعة".

وعن عدم استدعائه لمنتخب السامبا قال: "أعلم أنه من الصعب أن أشارك مع البرازيل، إلا أنني اتابع عن كثب مبارايات المنتخب، ونيمار دا سيلفا هو أفضل لاعب في صفوف المنتخب".

وسجل اللاعب البرازيلي 7 أهداف مع فريقه، خلال 9 مباريات خاضه مع بيراميدز، الذي انضم إليه من صفوف بالميراس البرازيلي ، مطلع الانتقالات الصيفية الماضية.