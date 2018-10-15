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كينو: هدفي التسجيل في مرمى القطبين

أحمد عبدالله
نشر فى : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 12:04 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 12:04 ص

أبدى البرازيلي ماركوس دا سيلفا "كينو" مهاجم بيراميدز تمنيه التسجيل في مرمى كل من الأهلي والزمالك، لاعتبارهما الفريقان الأكبر في مصر.

وقال كينو في تصريحات تليفزيونية: "أعتقد أن مواجهتنا أمام الأهلي أو الزمالك ستكون ذات طابع قوي، وذلك لوجود الكثير من المساحات أثناء المباراة، وهدفي التسجيل في مرمى القطبين".        

وعن مستوى الدوري المصري قال كينو: "مصر تمتلك دوري قوي، به العديد من اللاعبين يمتلكون إمكانيات رائعة".

وعن عدم استدعائه لمنتخب السامبا قال: "أعلم أنه من الصعب أن أشارك مع البرازيل، إلا أنني اتابع عن كثب مبارايات المنتخب، ونيمار دا سيلفا هو أفضل لاعب في صفوف المنتخب".

وسجل اللاعب البرازيلي 7 أهداف مع فريقه، خلال 9 مباريات خاضه مع بيراميدز، الذي انضم إليه من صفوف بالميراس البرازيلي ، مطلع الانتقالات الصيفية الماضية.

 


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