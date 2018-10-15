قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خالد عبدالغفار، إن المصريين معروف عنهم الإصرار والتفوق والسعي وراء تحقيق الأهداف مهما كلفهم الأمر، مضيفاً "المصريون لديهم جين التفوق وبأقل الامكانيات يمكنهم تحقيق النجاح في شتى المجالات".

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته باحتفالية تكريم النابغين والمتفوقين من أوائل الثانوية العامة التي تنظمها مؤسسة محمد فريد خميس لتنمية المجتمع للعام الخامس عشر على التوالي، اليوم الاثنين، أن المجتمع المدني عليه دور رئيسي في التعاون مع أجهزة الدولة في شتى المجالات والتخصصات، مضيفًا أن التعاون بين المجتمع وأجهزة الدولة هو الطريق نحو تحقيق الأهداف الخاصة برؤية مصر 2030.

وأجرى «عبدالغفار»، حوارًا مع أوائل الثانوية العامة وأولياء الأمور، متحدثًا معهم حول أهدافهم خلال الفترة المقبلة، وعن الكليات التي اختاروها، موجهًا لهم عدة نصائح على رأسها الاستمرار في تفوقهم واجتهادهم.

وطالب «عبدالغفار»، أن يتم تكريم طلاب الدبلومات الفنية العام المقبل، قائلاً "طلاب الدبلومات متفوقين جدًا ولديهم إمكانيات عظيمة والدولة في حاجة لهم وتكريمهم واجب علينا جميعا".