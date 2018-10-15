الصين وصندوق النقد يتعهدان بتجنب استخدام العملة كسلاح تجارى

تعهد محافظ البنك المركزى الصينى بالإبقاء على قيمة اليوان «مستقرة إلى حد كبير» فى علامة على أن بكين ربما تسعى للحيلولة دون تفاقم الخلاف التجارى مع الولايات المتحدة ليشمل حرب عملات.

جاء تصريح محافظ بنك الشعب الصينى (البنك المركزى) يى قانج خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى فى بالى، فى الوقت الذى قال فيه وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوتشين إن المسئولين الصينيين أبلغوه بأن خفض اليوان أكثر لا يصب فى مصلحة الصين.

وأكد منوتشين على قلقه من أن يكون الانخفاض الكبير فى قيمة اليوان هذا العام جزءا من جهود رامية لكسب ميزة تجارية للصادرات الصينية أو لتعويض أثر الرسوم الجمركية الأمريكية.

وهبط اليوان أكثر من ثمانية بالمائة أمام الدولار منذ نهاية إبريل إلى نحو 6.91 يوان للدولار يوم الجمعة، وهو قريب من المستوى المهم من الناحية النفسية البالغ سبعة يوانات الذى لم يسجل منذ عشر سنوات.

وقال يى فى بيان للجنة الدولية للشئون النقدية والمالية نشر يوم السبت «ستواصل الصين السماح للسوق بلعب دور حاسم فى تحديد سعر صرف اليوان.. لن نعمد إلى خفض العملة لتعزيز القدرة التنافسية، ولن نستخدم سعر الصرف كأداة للتعامل مع الخلافات التجارية».

ويتماشى بيان محافظ المركزى الصينى مع التعهدات الخاصة بالعملة التى شملها البيان الختامى الصادر من الدول الأعضاء بصندوق النقد الدولى يوم السبت بتكثيف الحوار حول التجارة، فى الوقت الذى ينذر فيه تصاعد الخلافات التجارية وارتفاع تكاليف الاقتراض بالتأثير سلبا على النمو العالمى.

وفى البيان الذى أصدرته اللجنة التوجيهية بصندوق النقد الدولى، اتفقت الدول الأعضاء أيضا على مناقشة سبل تحسين منظمة التجارة العالمية كى يتسنى لها حل النزاعات التجارية بشكل أفضل.

وقال اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية فى البيان «نقر بأن الاستثمار والتجارة الحرة العادلة فى السلع والخدمات على أساس المنفعة المتبادلة من المحركات الرئيسية للنمو وخلق الوظائف».

وأضافت «سنحجم عن تخفيضات العملة لتعزيز القدرة التنافسية، ولن نستهدف أسعار صرفنا لأغراض المنافسة».

وتسببت المخاوف من أن ترتفع أسعار الفائدة كثيرا، بجانب التوترات التجارية العالمية، فى إثارة موجة بيع فى أسواق الأسهم العالمية على مدى الأسبوع الأخير.

وخفض صندوق النقد الدولى الأسبوع الماضى توقعاته للنمو العالمى فى 2018 و2019 وعزا ذلك إلى النزاع التجارى بين الولايات المتحدة والصين.

وفى سياق متصل، قال حاكم «بنك الشعب الصينى» (البنك المركزى)، يى جانج، إن بلاده تسعى للتوصل لحل بناء للتوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء «بلومبرج» الأمريكية، عن «جانج»، قوله خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين فى بالى بإندونيسيا اليوم الأحد: «مخاطر الصراع التجارى كبيرة، وتضر بالنمو الدولى».