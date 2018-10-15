البيت الفني للمسرح ينعي الفنان «أحمد عبد الوارث»

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نعي الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، وجميع العاملين بالبيت الفني للمسرح، الفنان الكبير أحمد عبد الوارث، والذي وافته المنية منذ قليل، اليوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر، أسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.