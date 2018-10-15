ضبط 340 قضية مخدرات و211 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

ضبط قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، 211 قطعة سلاح ناري، و340 قضية مخدرات خلال 24 ساعة.

وشن قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن، حملات أمنية مكبرة؛ لضبط كافة أشكال الخروج على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت تلك الحملات، عن ضبط 211 قطعة سلاح ناري عبارة عن (رشاش واحد، 28 بندقية آلية، 43 بندقية خرطوش ورصاص، 16 طبنجة، 123 فرد محلي الصنع، 928 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، 20 خزينة أسلحة نارية و232 قطعة سلاح أبيض)، فضلاً عن تنفيذ 75 ألف حكم قضائي متنوع.

كما تم ضبط 340 قضية مخدرات، عبارة عن (15 كيلو مخدر حشيش، 46 كيلو مخدر البانجو، 3 كيلو مخدر الهيروين، 8 آلاف قرص مخدر ترامادول).

وتمكنت قوات الأمن، من ضبط 51 متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، و8 مراقبين هاربين، و4 تشكيلات عصابية، ضمت 10متهمين ارتكبوا 16 جريمة، و26 متهم بأعمال البلطجة، وحوادث السرقة بالإكراه، و370 دراجة نارية مخالفة.