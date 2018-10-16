هولندا تتراجع عن إلغاء ضريبة التوزيعات النقدية للشركات

قرر رئيس وزراء هولندا "مارك روته" التخلي عن مقترح إلغاء الضريبة المفروضة على التوزيعات النقدية للشركات فيما يمثل تغييرا كاملا في موقف الحكومة نتيجة قرار شركة مستحضرات العناية الشخصية والسلع الاستهلاكية العالمية "يونيلفر" التراجع عن خطة تجميع مقار رئاستها في مدينة روترادم الهولندية.



وذكرت وكالة "أيه.إن.بي" الهولندية للأنباء أن "روته" سحب الاقتراح بعد أسبوع من قوله إن حكومته ستعيد النظر في الإجراء.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن إلغاء أرباح التوزيعات النقدية ستكلف الخزانة العامة الهولندية 1.9 مليار يورو (2.2مليار دولار). في الوقت نفسه، فإن معارضة هذه الخطوة تعني أن "روته" يواجه مشكلة مع الأثرياء، في الوقت الذي يستهدف فيه اتخاذ إجراءات ضريبية للمحافظة على جاذبية هولندا للشركات. في الوقت نفسه تطالب أحزاب المعارضة الحكومة بزيادة الإنفاق لصالح الشركات المحلية.



وقال روته في مؤتمر صحفي بمدينة لاهاي بعد اجتماع مع الأحزاب المشاركة في الحكومة الائتلافية إن الحكومة ترغب في إنفاق حصيلة ضريبة التوزيعات النقدية بالكامل على الشركات وتحسين بيئة الأعمال في هولندا، مضيفا بحسب إذاعة "إن.أو.إس" العامة "سننفق الأموال على تحسين مناخ الأعمال".



كانت شركة "يونيلفر" قد أعلنت في 5 أكتوبر الحالي التراجع عن خطتها لتوحيد مقار رئاستها في مقر واحدة بمدينة "روتردام". وبعد ساعات من هذا الإعلان قال رئيس وزراء هولندا إنه سينظر في مجموعة واسعة من الإجراءات الضريبية للشركات بما في ذلك إلغاء ضريبة التوزيعات النقدية.



كانت "يونيلفر" البريطانية الهولندية قد طرحت اقتراح تجميع مقار رئاستها في "روتردام" لأول مرة في آذار/مارس الماضي وقالت إن وجود مقر موحد لها في هولندا سيتيح لها مرونة كبيرة في الدخول في صفقات اندماج واستحواذ كبرى.



ومثل قرار "يونيلفر" التراجع عن خطة نقل مقر رئاستها إلى هولندا، ضربة قوية لرئيس وزراء هولندا البالغ من العمر 51 عاما والذي كان موظفا سابقا في الشركة الشهيرة، حيث كان يقول باستمرار إن إلغاء ضريبة التوزيعات النقدية سيجعل هولندا أكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسية مثل يونيلفر.