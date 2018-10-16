شقيق طبيبة المطرية: رفضنا تشريح الجثة

قال مصطفى أبو بكر، شقيق طبيبة المطرية المتوفية، إن أسرته رفضت تشريح الجثة لمقاضاة وزارة الصحة أو إثبات الإهمال بسكن الأطباء في المستشفى، معقبًا: «مش عايزين نعذبها عشان نثبت أن في إهمال، والجثة تتشرح لمدة 5 أيام».

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساءdmc»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء الاثنين، أنه تنازل عن كل شيء في مقابل دفن شقيقته واستلام جثمانها، مؤكدًا أن جثة شقيقته ليست متفحمة كما ردد البعض، وليس بها سوى صعق كهربائي بسيط شاهده بنفسه.

وتابع: «وكيل النيابة طالبني بتشريح الجثة، ولكن التقرير المبدئي أفاد بوفاتها بتوقف عضلة القلب وهتتشرح 5 أيام والله أعلم التقرير النهائي هيطلع إيه، وهي ماتت في النهاية، وربنا هيجب حقها».

وصرحت نيابة شرق القاهرة الكلية، بدفن جثة الدكتورة سارة أبو بكر والذي عثر على جثتها داخل حمام سكن الطيبات بالمطرية، كما أمرت النيابة بسرعة إجراءات التحريات اللازمة حول الواقعة، وترددت أنباء حول وفاتها صعقًا بالكهرباء بسبب سلك عريان في السخان موصل بماسورة المياه.