هبوط الريال السعودي بسبب التوترات السياسية في المملكة

اضطرابات في أسعار النفط وهبوط الريال 0.07% والبورصة 3.5%

تراجع الريال السعودي أمام الدولار نحو 0.07% خلال الفترة الماضية بسبب التوترات السياسية التي تشهدها المملكة بالتزامن مع تهديد واشنطن بمعاقبة الرياض إذا ثبت تورطها في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي في تركيا.

وكشف مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الخاصة لـ«الشروق» أن الأسواق المالية السعودية تعرضت لضغوط في الأيام القليلة الماضية مع تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعاقبة السعودية، مضيفا أنه ليس هناك توقعات باستمرار هبوط الريال وأسعار النفط نظرا لوجود احتياطيات في السعودية تقاوم الانخفاض.

وبلغ السعر المعروض للريال السعودي 3.7514 للدولار في السوق الفورية خلال تعاملات الأحد، وهو أضعف مستوى له منذ يونيو 2017 حيث يربط البنك المركزي السعودي العملة عند 3.75 ريال للدولار وغالبا ما تتحرك العملة في نطاق بين 3.7498 إلى 3.7503 .

وأظهرت التعاملات الآجلة في أسواق العملة التي تستخدمها البنوك للتحوط من التحركات المحتملة لسعر الصرف في المستقبل ضغوطا متوسطة على الريال، وهوت البورصة 3.5%، وارتفع الدولار 74 نقطة مقابل الريال وهو أعلى مستوى له في ثمانية أشهر، وفي 2016 ارتفع فوق الألف نقطة لفترة وجيزة.