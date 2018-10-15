إيطاليا تطالب فرنسا بإيضاح التفاصيل حول نقل حافلة شرطية فرنسية مهاجرين إليها

طالبت إيطاليا، فرنسا اليوم الإثنين، بإيضاح الأخبار الواردة عن نقل حافلة تابعة للشرطة الفرنسية شخصين يشتبه أنهما مهاجران إلى مدينة "تورين" الإيطالية الحدودية قبل عودتها إلى فرنسا.

وأعلنت وزارة الخارجية الإيطالية، حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، أنها قامت بالاتصال بالسفير الفرنسي لدى روما للاستعلام حول "احتمالية دخول" حافلة الشرطة إلى مدينة "كلافييري" الإيطالية مساء يوم الجمعة الماضي.

وطالب وزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني المعروف عنه موقفه المعادي للمهاجرين بإيضاح التفاصيل حول الواقعة..قائلا "لا أريد أن أصدق أن فرنسا التي يرأسها ماكرون تستخدم شرطتها في إلقاء المهاجرين سراً داخل إيطاليا".

يذكر أن كاميرات المراقبة التابعة للشرطة الإيطالية كانت قد رصدت في أحد الفيديوهات المسجلة دخول الحافلة الفرنسية إلى الأراضي الإيطالية، حيث أنه يُزعم أن الشخصين اللذين قامت الحافلة بنقلهما هما مهاجران أفريقيان.