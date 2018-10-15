قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، «أحلم بتحقيق الكثير في مجال التعليم وإصلاح المنظومة التعليمية، لكننا تخطينا مرحلة الأحلام، وبدأنا في اتخاذ خطوات على أرض الواقع»، مشيرًا إلى بدء تطبيق النظام الجديد على مراحل رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.



وأضاف وزير التعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن هناك 20.5 مليون طالب وطالبة بدأوا الدراسة بحسب النظام الجديد وتسلموا المناهج الجديدة، متابعًا أن الصف الأول الثانوي سيشهد نقلة كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.



وواصل: «هناك مشكلات كبيرة لكن هناك أيضًا أسباب تدعونا للأمل، أهمها إيمان القيادة السياسية بأهمية التعليم والصحة، ودعم البرلمان لإجراءات الإصلاح التعليمي»، لافتًا إلى إجراءات مناقشات حالية مع مجلس النواب لزيادة الموازنات.



وتابع: «الناس لديها حق في أن تقلق على أبنائها، فليس هناك أغلى من مستقبل أبنائنا، لكننا أيضًا مفيش حاجة عندنا أغلى منهم»، مؤكدًا أن الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، يولون اهتمامًا بالغًا بالنشء والأجيال الصاعدة، لكن حجم المشكلات على أرض الواقع كبير، لابد من ضبط التوقعات.



وأوضح أن الدولة تحاول حاليًا أن تعالج منظومة لم تشهد أي تطورًا منذ 60 عامًا، وتسعى لتغيير الثقافة العام حول الدوافع التعليمية، من الوجاهة إلى التعليم الحقيقي، مؤكدًا أن فلسفة النظام الجديد تسعى لبناء شخصية مصرية متوازنة.



