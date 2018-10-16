أمريكا تدرج حزب الله اللبناني على قائمة التهديدات الإجرامية العابرة للحدود

أدرج وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز اليوم الاثنين جماعة "حزب الله" الشيعية اللبنانية وأربع منظمات لترويج المخدرات ضمن أخطر التهديدات الإجرامية العابرة للحدود التي تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها.

وتتمثل المنظمات الأربع الأخرى في عصابة "سينالوا كارتل"، وتتمركز بشكل أساسي في المكسيك لكن بإمكانها بلوغ أي مكان في العالم، و"كارتل دي خاليسكو نويبا خينيراسيون" و"كلان ديل جولفو" و "إم إس- 13".

يذكر أن حزب الله الذي تم إدراجه بالفعل كمنظمة إرهابية من قبل، مدعوم من إيران وله جذور سياسية عميقة في لبنان، في حين يحارب جناحه العسكري إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد في سورية.

وتنفذ المنظمة أيضا عمليات في إفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وعلاوة على ذلك، فالولايات المتحدة بصدد تشديد العقوبات ضد إيران، وأعلنت أن أحد أهدافها في سورية هو إبعاد النفوذ الإيراني من البلاد.

وشكل سيشنز لجانا مخصصة لكل مجموعة من المجموعات الخمس المذكورة، ومن المتوقع أن تقدم تقارير في غضون 90 يومًا عن كيفية "تعطيل وتفكيك" عملياتها.