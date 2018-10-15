وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الاثنين، إلى العاصمة الروسية موسكو، في زيارة يلتقي خلالها نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لمناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والملفات ذات الاهتمام المشترك.



وفي هذا التقرير تجاوب «الشروق» على عدد من الأسئلة حول هذه الزيارة:

كم تستغرق هذه الزيارة؟

تستغرق الزيارة 3 أيام تبدأ من اليوم الإثنين 15 أكتوبر 2018.

ما الهدف من هذه الزيارة؟

من المقرر أن يعقد الرئيس السيسي، عدة لقاءات تتعلق بزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، ولاسيما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتوسيع مشروعات المنطقة الصناعية الروسية بمصر، وزيادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر.

ما هي أبرز تحركات السيسي المرتقبة؟

من المنتظر أن يلقي الرئيس كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علمًا بأن هذه ستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام المجلس.

ويتضمن برنامج عمل الرئيس السيسى في زيارته لروسيا، لقاءات إعلامية، حيث من المقرر أن يجرى حواراً مع وكالة تاس، للتعرف على وجهة النظر المصرية، وتقديرات السيسى لمختلف القضايا والأوضاع الداخلية والخارجية.

أين سيتم استضافة السيسي في روسيا؟

يستقبله الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى مدينة سوتشى الرائعة والواقعة على البحر الأسود والتى يطلق عليها اسم المدينة الأنقى فى العالم نظرًا لمناخها الرائع.

بعيدًا عن صقيع موسكو، حيث تتميز المدينة الساحلية الروسية باعتدال مناخها ليلاً ونهارًا، حيث سيستقبله فى المقر الرئاسى "بوتشاروف روتشى" الواقع فى المدينة.

هل سيلتقي السيسي مسؤولين آخرين غير بوتين؟

سيلتقى الرئيس السيسى كل من رئيس الوزراء الروسي ديمترى مدفيديف، ورئيس مجلس الاتحاد الفيدرالى الروسى فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس الاتحاد الأوراسي.

كم مدينة سيزورها السيسي؟

أكد السفير إيهاب نصر، سفير مصر فى موسكو، أن السيسى هو أول رئيس مصرى يزور مدينتين فى زيارة واحدة لروسيا (موسكو وسوشتى).

ماذا عن السياحة الروسية؟

من المقرر أن يتم خلال زيارة الرئيس السيسى لروسيا، بحث استئناف الرحلات الجوية إلى شرم الشيخ والغردقة، فى إطار العلاقات المميزة التي تجمع بين البلدين، وكذلك التعاون فى مجال السياحة.

حيث إن حركة السياحة الروسية للقاهرة عادت تدريجياً عقب الاتفاق على تسيير الرحلات بين القاهرة وموسكو فى أبريل الماضى، وأنها غير متوقفة ولكنها تكون عن طريق خطوط الطيران بين موسكو والقاهرة، ومنها إلى الرحلات الداخلية من القاهرة إلى الغردقة وشرم الشيخ، وأن هناك توجها لزيادة عدد الرحلات بين موسكو والقاهرة.

كم مرة زار الرئيس السيسي روسيا من قبل ؟

تعد هذه الزيارة الثالثة للرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا منذ أن أصبح رئيسا لجمهورية مصر العربية، حيث زار روسيا أكثر من مرة منذ كان يشغل منصب وزير الدفاع والإنتاج الحربي.

والزيارة الأولى بعد أن أصبح رئيسًا كانت في أغسطس 2014، أي بعد أقل من شهرين من فوزه في الانتخابات، كما زار السيسي روسيا عام 2015.

ماذا قالت وسائل الإعلام الروسية عن الزيارة؟

الكثير من وسائل الإعلام والصحافة الروسية ترقبت وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي لروسيا اليوم، حيث نقلت قناة لايف نيوز عن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي سوف يغادر القاهرة اليوم متوجها إلى روسيا في زيارة رسمية تستغرق ثلاثة أيام ، كما حرصت القناة على استعراض لقطات من اللقاءات السابقة للرئيسين والتى تعبر عن سعادتهما باللقاء.

ومن جانبها وفي إطار إشارتها لنفس الخبر حرصت إزفيستيا على تضمين موضوعها بصورة كبيرة للرئيس المصري مبتسما حيث أشارت إلى أن الكرملين قد أعلن أن القمة بين الرئيسين سوف تكون في يوم 17 أكتوبر.

كما حرصت العديد من وسائل الإعلام الروسية على مواصلة إلقاء الضوء على الحوار الذي أجرته قناة روسيا اليوم مع وزير الخارجية سامح شكري، حيث أشارت القناة الخامسة بالتليفزيون الروسية إلى ترقب وصول الرئيس اليوم العاصمة الروسية موسكو مذكرة بأن وزير الخارجية المصرية كان قد صرح بأن الرئيسين المصري والروسي سوف يبحثان مواصلة تطوير العلاقات والتعاون بين البلدين.