ليبرون جيمس يستعد لتجربة جديدة مع لوس أنجليس ليكرز

ترك نجم كرة السلة الأمريكي المخضرم ليبرون جيمس رسالة لأولئك الذين يتساءلون عما سيبدو عليه فريقه الجديد لوس أنجليس ليكرز في الموسم الجديد بالدوري الأمريكي للمحترفين.

وقال جيمس "طريقة أدائي لا تتغير بغض النظر عن الأفراد الذين يلعبون بجواري. أعتقد أن أسلوبي يتناسب مع أي فريق ومع أي لاعب".

وأبرم ليكرز صفقة من العيار الثقيل قبل انطلاق الموسم الجديد بالتعاقد مع جيمس لمدة أربعة أعوام مقابل 153 مليون دولار، كما ضم أيضا الثلاثي راجون روندو ولانس ستيفنسن وجفال ماجي.

ومن المتوقع أن يصنع جيمس بالإضافة للثلاثي الجديد الفارق مع ليكرز في الموسم القادم، خاصة وأن الفريق يضم عددا من العناصر الشابة مثل براندون إنجرام وكايل كوزما ، ولونزو بول، وجوش هارت، الذين بات يتعين عليهم اغتنام الفرصة باللعب مع جيمس لاكتساب الخبرة اللازمة.

وقال بول "بالتأكيد ستكون الأضواء مسلطة عليك عندما تلعب بجوار لاعبا فذا مثل جيمس".

ويعتقد لوك والتون مدرب ليكرز أن الفريق سيكون أكثر قوة من أي وقت مضى بامتلاكه تلك التشكيلة في الوقت الراهن.

وبات ينبغي على والتون العثور على الكيمياء اللازمة في تشكيلة ليكرز، لضبط إيقاع الفريق.

وفي ظل وجود جيمس وروندو وبول، فإن ليكرز يمتلك ثلاثة لاعبين هم الأفضل في السيطرة على الكرة، كما يمتلك الفريق ستيفنسن وهارت وكينتافيوس كالدويل بوب، الذين يتميزون بتسديد الرميات الثلاثية.

وقال والتون "سوف يتسم أداؤنا بالإيقاع السريع. لدينا فريق قوي للغاية".

ويبدو هناك فائضا من اللاعبين الذين يمتلكون مجموعة متنوعة من المهارات، وهو ما يتيح لهم اللعب في أكثر من مركز، ويمنح الفريق المزيد من المرونة.

وقال جيمس "هذا مثير بالتأكيد، عندما ترى كما هائلا من اللاعبين بإمكانهم القيام بأشياء متعددة. سيكون من الممتع أن أرى كيفية انسجامي مع تلك التوليفة".

ولكن لن يكون الأمر ممتعا في البداية، في ظل تواجد ثمانية لاعبين جدد في القائمة التي تضم الكثير من اللاعبين الشباب المعرضين للخطأ.

أوضح جيمس "إننا جميعا جديدون على بعضنا البعض، يتعين علينا أن نجتاز العراقيل التي سنواجهها في الفترة القادمة".