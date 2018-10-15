رئيس الوزراء يتفقد المشروعات التنموية الجديدة بالمنصورة

تفقد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال جولته بمدينة المنصورة، اليوم الإثنين، مساكن سندوب التابعة لوزارة الأوقاف وكوبري سندوب العلوي وعدد من المستشفيات والمدارس والمشروعات التنموية الجديدة.

وبدء مدبولي ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية جولتهم التفقدية في الدقهلية بمدرسة ميت غمر الثانوية الصناعية الميكانيكية بالمحافظة.

رافق رئيس الوزراء كمال شاروبيم محافظ الدقهلية والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.