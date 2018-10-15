«ماكرون»: مستعدون لجميع سيناريوهات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن بلاده مستعدة لجميع خيارات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، جاء ذلك عقب لقاء ماكرون مع نظيره الكوري الجنوبي مون جاي إن، اليوم الاثنين، في باريس.

ومن بين هذه السيناريوهات، وفقا لتصريحات حكومية سابقة في فرنسا أيضًا، احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاقية تنظم عملية الخروج.

وكانت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قد منيت بانتكاسة مطلع الأسبوع الجاري.

وفي ضوء ذلك، أعلن "ماكرون"، أنه يريد التحدث مساء اليوم الاثنين، مع رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي.

وأكد الرئيس الفرنسي، أنه يؤمن بـ"الذكاء الجماعي"، مضيفًا: "أعتقد أن باستطاعتنا المضي قدمًا".

