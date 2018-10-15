قال عبد الجواد إبراهيم، مخرج فيلم القرار، والذي عرض في الندورة التثقيفية الـ29 للقوات المسلحة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن فكرة الفيلم تعود بالأساس إلى إدارة الشؤون المعنوية التي أرادت أن تطرح عدة رسائل مختلفة من خلال الندوة التثقيفية، متابعًا: «كان هناك اهتمام بأن يدرك الشباب عدة أمور بخصوص حرب أكتوبر، وربط الحرب ببعض المشروعات القومية الحالية».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن الفيلم ليس ضد أفكار الشباب، وإنما يريد توصيل رسالة مفادها أن المجتمعات لا تبنى سوى بتضافر جهود أبنائها معًا.



وتابع: «بطل الفيلم مهندس وحاسس إن إمكانياته أكبر من البلد، ومش مفروض عليه إنه يتحمل الإجراءات الإصلاحية إللي في البلد، وهي حسبة أنانية شوية، لأن لو كل واحد فينا دور على مصلحته الأول مفيش بلد في الدنيا هتتبني، دي الفكرة الأساسية للفيلم».



وذكر أن الفيلم كذلك يحتوي على عدد من الرسائل المباشرة وغير المباشرة، ومن ضمن الرسائل غير المباشرة، التفريق بين القرارات الفردية والقرارات التي تتخذها الأمة، كقرار تأميم قناة السويس، وقرار الدخول في حرب أكتوبر.



وعرض فيلم القرار، خلال الندوة التثقيفية الـ 29 للقوات المسلحة، والتي عقدت الخميس الماضي، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



