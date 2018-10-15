الرئيس السوري: الانتصارات على الإرهاب في سوريا والعراق مشتركة

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الاثنين، أن الانتصارات على الإرهاب في سوريا والعراق مشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السوري، اليوم، وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري الذي يزور العاصمة السورية دمشق.

وقال الأسد، بحسب صفحات رئاسة الجمهورية على مواقع التواصل الاجتماعي، إن "الانتصارات التي تحققت على الإرهاب في سوريا والعراق، هي انتصارات مشتركة، لأن الساحة في البلدين واحدة امتزجت فيها دماء الأبطال الذين صنعوا هذه الانتصارات في كلا البلدين".

وشدد الرئيس السوري على أهمية النهوض بالعلاقات التاريخية السورية العراقية، وتعزيزها خصوصا على المستوى الشعبي، معتبراً أنه على الرغم من الظروف الأمنية التي شهدها البلدان، ورغم كل المحاولات الخارجية لمنع تطوير العلاقات الثنائية، إلا أنه كان هناك دائماً تنسيق على مختلف المستويات وفهم مشترك إزاء ما يحصل في المنطقة والعالم.

بدوره أشار وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، إلى أن الظروف الإقليمية والدولية تتغير إيجابياً تجاه ما يحصل في سوريا والعراق، والسبب في ذلك هو مشروعية القضية التي يدافع عنها الشعبان الشقيقان، ما يتطلب العمل من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات وتكريسها لنهوض البلدين والمنطقة عموماً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الاتفاق على تكثيف العمل من أجل فتح المعابر الحدودية بين البلدين، بما يساهم في توسيع آفاق التعاون بينهما.