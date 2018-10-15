السيسي يغادر القاهرة متوجها إلى روسيا في زيارة رسمية لمدة 3 أيام

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسى، صباح اليوم الإثنين، مطار القاهرة متجها إلى روسيا، في زيارة رسمية تستمر 3 أيام.



ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسى خلال الزيارة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في قمة ستشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة وموسكو، وحرص البلدين على تعزيزها ودفعها للأمام.



كما سيلتقي السيسي أيضا مع رئيس الوزراء الروسي، دميتري ميدفيديف، وكذا كبار المسئولين الروس، للتباحث حول تدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما يلبي طموحات الشعبين الصديقين.



ويلقي الرئيس كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي بموسكو، وهو الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي، علما بأن هذه ستكون المرة الأولى التي يلقي فيها رئيس دولة أجنبية كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي.