طرح 96 قطعة أرض بالإسماعيلية لإقامة مشروعات استثمارية بالقنطرة شرق

أعلن مكتب خدمة المستثمرين بالإسماعيلية عن طرح 96 قطعة أرض من أملاك الدولة بالمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق بنظام حق الانتفاع للمستثمرين.

وأكدت هدى عبدالعزيز، مدير عام مكتب خدمة المستثمرين بالمحافظة، على التوسع في إقامة المشروعات الاستثمارية الجديدة وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، طبقا لتوجيهات اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية.

وأضافت «عبدالعزيز» أن المستندات المطلوبة من الشركات والأفراد تتضمن تقديم دراسة جدوى من إحدى المكاتب المعتمدة وليس من الشركة ذاتها، ورسم كروكي مبسط عن المشروع يوضح كيفية استغلال المساحة المطلوبة، والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع وصورة بطاقة الرقم القومي سارية لمقدم الطلب، على أن يكون مذكور بالسجل التجاري وله حق الإدارة والتوقيع وإيصال سداد مقابل خدمات الهيئة بمبلغ 2000 جنيه. وتقديم إقرار بتأسيس شركة أو منشأة فردية في حالة الموافقة على التخصيص وقبل استلام الأرض.

وأشارت «عبدالعزيز» إلى أن المشروعات المقترحة تتضمن التصنيع الزراعي نظرا لوفرة الأراضي الصالحة للزراعة على مشروع ترعة السلام بمنطقة القنطرة شرق ومنطقة سهل الطينة، والتصنيع الدوائي نظرا لوفرة الأعشاب الطبية في سيناء ومشروعات تصنيع الزجاج نظرا لوفرة رمال الزجاج الموجودة بسيناء ومشروعات كيماوية: نظرا لتوفر خام الكاولين الرملي الموجود في سيناء، والذي يدخل في صناعة السيراميك ومستحضرات التجميل والخزف الصيني ومشروعات لإقامة ثلاجات لحفظ وتغليف وتجهيز الأسماك؛ نظرا لتوفر المزارع السمكية ومشروع الاستزراع السمكي والحياة المائية التابع لهيئة قناة السويس، بجانب مشروعات مغذية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات تنموية أخرى.