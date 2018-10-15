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فيديو.. محمد مجاهد: التعليم الفني في السبعينيات كان أفضل من الآن

محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم
محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم
إيفون مدحت
نشر فى : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 2:00 ص | آخر تحديث : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 2:00 ص
• التعليم الفني العنصر الأساسي لضمان النهوض بالدولة المصرية

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن التعليم الفني في السبعينيات كان أفضل من الآن، موضحًا أن التعليم العام في ذاك الوقت لم يكن به دروس خصوصية، ونوعية المناهج كانت مناسبة لطبيعة العصر.

وأشار نائب وزير التعليم، خلال لقائه ببرنامج «مساء دي إم سي»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، أمس الأحد، إلى أن الطالب ضعيف المستوى هو فقط من كان يلتحق بالمدارس الخاصة في ذاك الوقت، متابعًا: «النكسة في 1967، أدت إلى بعض التعثر في الدولة واستحوذت على الجزء الأكبر من الموارد، لكننا الآن نتجه إلى بناء الإنسان المصري من جديد، من خلال تطوير الصحة والتعليم».

وأضاف أن التعليم الفني يعد عنصرًا أساسيًا لضمان إحداث نهضة مصرية، لكنه حتى الآن ليس من الـ50% الأوائل على العالم، لافتًا إلى بحث الصناعة عن العمال الذين يمتلكون على مهارات وسلوكيات والتزام وانضباط أكثر من المعلومات.

وتابع أن رجال الصناعة يشتكون من خريجي التعليم الفني لكون أغلبهم يغادر العمل وغير قادر على الالتزام ببيئة العمل، لذلك هناك حاجة إلى تطبيق التعليم والتدريب المزدوج، والذي يشهد إقبالًا كبيرًا من رجال الصناعة، على خريجي هذا النوع من التعليم، لأنهم تعلموا الانضباط وعاشوا في بيئة العمل بشكل أكبر من غيرهم.


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