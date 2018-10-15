مصادرة أكثر من 22 مليون قرص «ميثامفيتامين» في شمال تايلاند

أعلنت الشرطة في تايلاند، اليوم الاثنين، أنه تمت مصادرة ما يزيد على 22 مليون قرص من مخدرات الميثامفيتامين ومئة كيلوجراما من الميثامفيتامين البلوري (كريستال) في حملتين منفصلتين مطلع هذا الأسبوع شمالي البلاد.

وقال تشاليرمكيات سريفوراكان، نائب رئيس الشرطة التايلاندية، للصحفيين، إنه بناء على إخباريات، ألقت الشرطة القبض على ثلاثة رجال تايلانديين، أمس الأول السبت، حيث كانوا ينقلون أكثر من 12 مليون قرص من الميثامفيتامين ومئة كيلوجرام من الكريستال ميثامفيتامين من إقليم تشيانج راي شمالي البلاد.

وأضاف «تشاليرمكيات»، أنه تمت مصادرة 10 ملايين قرص من الميثامفيتامين أيضًا، أمس الأحد، في تشيانج راي بعد أن تركها مهربون ولاذوا بالفرار من الشرطة.