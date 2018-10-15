القبض على المتهم الـ 16 في قضية الاستيلاء على أراضي أجانب بالسويس

القت مباحث الأموال العامة القبض علي المتهم الـ 16 في قضية ابتزاز مواطنين والاستيلاء على أراضي مواطنين وأجانب من الجاليات اليونانية بمحافظة السويس، وهو ضمن تشكيلاً عصابياً اعترف أعضائه على ذلك المتهم، والذي يعمل سمسار عقارات داخل محافظة السويس.

وضبط المتهم الـ16 من داخل مكتب العقارات والسمسرة الذي يقوم بإدارته في محافظة السويس، دون قيامه بأي مقاومة.

وألقى ضباط شرطة مباحث الأموال العامة، القبض على متهمين كوَّنوا تشكيلاً عصابياً تخصص فى ممارسة نشاط واسع النطاق فى مجال تزوير واصطناع إيصالات الأمانة، بمبالغ ماليه طائلة على العديد من المواطنين الأبرياء من أبناء محافظة السويس، واستخدامها فى رفع دعاوى قضائية ضد الضحايا فى المحاكم المختلفة، وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم على مبالغ مالية مقابل التنازل عن تلك الدعاوى، إضافة إلى قيام أفراده بتزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها فى الاستيلاء على قطع الأراضي المملوكة للدولة والمواطنين ولأجانب من الجاليات اليونانية وبيعها بموجب مستندات مزورة.