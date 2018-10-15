قال الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر بوزارة الصحة، إنه تم رصد عدة مخالفات لعيادات طبية في كل من التجمع الأول والتجمع الخامس والرحاب، متابعًا: «رصدنا من خلال حملة استمرت 8 أيام حوالي 261 عيادة منهم 129 عيادة غير مرخصة، داخل المولات التجارية».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأحد، أن عقوبة هذه العيادات غير المرخصة هو الإغلاق الفوري، مستطردًا: «الموضوع مش صعب، أسبوع يكون طلع التراخيص».



وذكر أنه لا توجد أي عقوبة على الأطباء المخالفين في هذا الصدد، أو أصحاب العيادات، لكن يُكتفى بإغلاق العيادة، متابعًا أن الحالة التي يتم فيها معاقبة الطبيب، عندما يعيد افتتاح العيادة بعد قرار إغلاقها.



وأردف أن الاستسهال في القانون وراء مثل هذه المخالفات، معقبًا كذلك أن أصحاب المستشفيات والمراكز الطبية، لا يجازفون بافتتاح مستشفى بدون ترخيص، فمعظم هذه المخالفات تكون منحصرة في العيادات.



