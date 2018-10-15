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ليبيا وإيطاليا تبحثان العلاقات الثنائية ومستجدات الأوضاع السياسية

طرابلس أ ش أ
نشر فى : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 4:36 م | آخر تحديث : الإثنين 15 أكتوبر 2018 - 4:36 م

بحث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة، اليوم الاثنين في طرابلس، مع نائبة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي ايمانويلا كلاوديا، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا ووضع الحلول المناسبة لها.
وقال مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الليبية حاجي دهان -حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال)- إن زيارة كلاوديا لطرابلس تأتي في إطار دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل توطيدها، وتقديم الدعوة للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تعتزم إيطاليا تنظيمه في صقلية يومي 12 / 13 من الشهر المقبل حول ليبيا.
وأشار حاجي إلى أن أنه تم التطرق -خلال اللقاء- إلى المواضيع التي ستتم مناقشتها في مؤتمر صقلية الأمنية والاقتصادية منها ومسألة الأمن والسلام والاستقرار في ليبيا ودور مؤسسات المجتمع المدني.


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