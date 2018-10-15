ندى عزام تفشل في التأهل إلى دور الـ16 لمنافسات الرماية بأولمبياد الشباب

فشلت ندى عزام، لاعبة المنتخب الوطني للرماية "القوس والسهم"، في التأهل إلى دور الـ16، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية للشباب والمقامة في بوينس أيرس بالأرجنتين حتى 18 أكتوبر الجاري.

وتلقت ندى الخسارة من سوني هنين بطلة مينمار بنتيجة 6-5، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن تصفيات دور الـ32 بالبطولة.

وكان يوسف طلبة لاعب المنتخب الوطني للقوس والسهم تأهل إلى دور الـ16 في دورة الألعاب الأولمبية للشباب، بعد تغلبه على تيتسويا أوشيما لاعب اليابان بنتيجة 6-5 في دور الـ 32. (طالع التفاصيل)

وشهد أمس الأحد تتوج أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث بالميدالية الذهبية الثانية لمصر في الأولمبياد، بعد احتلاله المركز الأول في منافسات الرجال. (طالع التفاصيل)