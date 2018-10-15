الكوريتان تعقدان محادثات سلام رفيعة المستوى

تعقد الكوريتان، اليوم الاثنين، محادثات سلام رفيعة المستوى وبحث سبل تنفيذ إعلان بيونج يانج المشترك، وسط مسعى دبلوماسي عالمي لحل الأزمة النووية مع كوريا الشمالية.



وقالت كوريا الجنوبية، إن محادثات اليوم تستهدف إيجاد سبل لتنفيذ اتفاقات السلام التي أعلنت بعد قمة الشهر الماضي بين رئيس كوريا الجنوبية مون جاي وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج.



ومن المتوقع أن محادثات اليوم ستركز أيضا على مناقشة مشروع دراسة ميدانية للسكك الحديدية والطرق في كوريا الشمالية والذي تسعى حكومة سول إلى تنفيذه خلال الشهر الجاري، وفقا لوكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.



تجدر الإشارة إلى أن إعلان بيونج يانج المشترك يتضمن "عملية إعادة ربط للسكك الحديدية والطرق بين الكوريتين خلال العام الجاري. وسبق أن حاولت الدولتان إجراء دراسة ميدانية في الشمال بعد إرسال خبراء جنوبيين وقطار في نهاية أغسطس الماضي، غير أنهما لم تتمكنا من ذلك لعدم موافقة قيادة قوات الأمم المتحدة على مرور القطار للخط الفاصل العسكري بين الكوريتين.