قال النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن مصر تضع أولى خطواتها لبناء الدولة الحديثة بمعناها الشامل وليس شعارات، متابعًا أن هناك جهدًا يُبذل لتحقيق ذلك ولابد من إيضاحه للمواطنين من خلال الإعلام.



وأضاف وكيل «النواب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن البرلمان منفتح تمامًا على الإعلام، وسيكون هناك مزيدًا من التعاون من قبل الطرفين خلال الفترة المقبلة.



وأوضح أن الفترة الحالية تتطلب نكران الذات وعودة الأخلاق الحميدة، وتحتاج إلى إبراز الإنجازات لبث الطاقة الإيجابية في نفوس المواطنين، موجهًا رسالة إلى صناع الدراما وتشكيل عقل وثقافة المواطن، بتناول النماذج الوطنية والبعد عن الخلل الاجتماعي، الذي يسيء إلى صورة الشخصية المصرية.



