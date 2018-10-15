أعرب أحمد على مهاجم فريق المقاولون العرب، عن حزنه عقب استبعاده من معسكر منتخب مصر لمواجهة إي سواتيني، ضمن تصفيات كأس الأمم الإفريقية ،2019 بسبب الإصابة.

وتم استبعاد أحمد على من مباراتى إي سواتيني عقب إصابته بشد في العضلة الأمامية خلال تدريبات المنتخب لمباراة الجولة الثالثة أمام إي سواتيني، والتي اقيمت الجمعة الماضي، ضمن تصفيات أمم إفريقيا 2019 وانتهت بفوز الفراعنة 4-1 "تابع التفاصيل".

وقال على في تصريحات لقناة أون سبورت: "حزنت لاستبعادي بكل تأكيد بسبب الإصابة ولكن هذا قدر، وسأواصل السعى مرة أخرى من أجل العودة للمنتخب بالمعسكرات القادمة".

وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي من أجل الحفاظ على تواجدي بقائمة المنتخب، وماحدث هو فرصة ستساعدني أن أعمل على تطوير أدائي مرة أخرى".

وحول سؤاله عن إمكانية رحيله من المقاولون العرب بالموسم القادم قال: "كل ما يشغل تفكيري أنا وزملائي خلال هذه الفترة هو أن نضع المقاولون بمركز جيد بجدول الترتيب ونسير بشكل جيد بالمباريات القادمة".