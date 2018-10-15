ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى فى جلسة أمس، ليصعد المؤشر الرئيسى «EGX30»، بنسبة 1.91% ويغلق عند 13537.47 نقطة، كما صعد مؤشر «EGX100» بنسبة 1.99 % ليغلق عند 1753.14 نقطة.

كانت البورصة قد شهدت انخفاضا حادا فى نهاية تعاملات الأسبوع الماضى، حيث سجلت تراجعا بنسبة 2.48% لتغلق عند 13283.31 نقطة.

وبرر إبراهيم النمر رئيس قسم التحليل الفنى بشركة النعيم لتداول الأوراق المالية، ارتفاع السوق أمس بسبب الإقبال على الشراء مع نهاية جلسة الخميس الماضى، كما أنه كان ردة فعل لما شهدته البورصة الأسبوع الماضى، متوقعا أن يستمر الصعود لنهاية الأسبوع الحالى والوصول إلى مستوى 14000 نقطة.

قال أحمد زكريا مدير حسابات العملاء بشركة عكاظ للسمسرة، أن السوق ارتفعت نتيجة انتعاشة الأسواق العالمية وعلى رأسها الأمريكية التى صعدت فى جلسة يوم الجمعة الماضى ودخلت المنطقة الخضراء مما انعكس بشكل ايجابى على السوق المصرية.

وفى سياق آخر، أشاد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بنتائج التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولى تحت عنوان «آفاق الاقتصاد العالمى وتوقعات النمو لعامى 2018 و2019»، والذى ألقى الضوء على تطور أداء الاقتصاد المصرى فى ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التى يشهدها الاقتصاد العالمى، حيث استمرت النظرة الايجابية لصندوق النقد الدولى فى أداء الاقتصاد المصرى على الرغم من الأزمة الطاحنة التى تشهدها الأسواق الناشئة، وأبقى على توقعاته السابقة لمعدلات نمو الاقتصاد المصرى على الرغم من تخفيضه لتوقعات نمو كل من الولايات المتحدة والصين ومنطقة اليورو بسبب التوترات فى مجال السياسة التجارية وفرض تعريفات جمركية على الواردات وكذلك التراجع فى طلبيات التصنيع وحجم التجارة.