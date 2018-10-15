رئيس الوزراء الباكستاني يواجه انتكاسة في الانتخابات التكميلية

قال مسؤولون اليوم الاثنين إن أحزاب المعارضة في باكستان حققت مكاسب في الانتخابات التكميلية، حيث فازت بـ 36 مقعدا في البرلمان الوطني والمجالس الإقليمية، فيما تعد انتكاسة لرئيس الوزراء عمران خان.

وقد فاز تحالف معارض يقوده حزب رئيس الوزراء السابق نواز شريف بمزيد من المقاعد في البرلمان الوطني أكثر من خان وحلفائه في الانتخابات التي أجريت أمس الأحد.

وتشير نتائج الانتخابات التكميلية إلى تراجع شعبية خان، وذلك بعد شهرين من تولي حزبه، الحركة الوطنية من أجل العدالة، مقاليد السلطة بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت في 25 تموز/يوليو الماضي.

وأجريت الانتخابات التكميلية لاختيار 11 عضوا في البرلمان الوطني و 24 عضوا في المجالس الإقليمية.

وفاز حزب الرابطة الإسلامية، الذي ينتمى إليه نواز شريف، بأربعة مقاعد في البرلمان الوطني، كما أنه متقدم في إقليم البنجاب، بحسب ما قاله الطاف خان المتحدث باسم لجنة الانتخابات الباكستانية.

وأضاف المتحدث أن حزب خان فاز بأربعة مقاعد وطنية أيضا، ولكن جماعات المعارضة تقدمت عليه في النتائج الإجمالية.

وقال محللون سياسيون إن شعبية خان تراجعت بسبب القرارات الصعبة التي اضطرت حكومته لاتخاذها للتغلب على الأزمة الاقتصادية، وشملت السعى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.